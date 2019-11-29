Предложили поучаствовать в акции банка: жительницу Оричевского района обманули дистанционные мошенники

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-29T16:46:01+03:00

С ее карты похитили более десяти тысяч рублей

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После пропажи крупной суммы женщина обратилась к полицейским. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области, она получила от своей подруги сообщение про «акцию банка» в соцсетях.

«Скажи код и получишь пять тысяч» - написала потерпевшей «подруга». Не ожидая подвоха, доверчивая женщина отправила мошеннику все данные своей банковской карты, в том числе и CVV-код. После этого с ее счета списали все деньги.

Тогда потерпевшая позвонила подруге и выяснила, что у той взломали страницу и подобные сообщения рассылались всем друзьям. Но больше никто не попался на этот старый вид обмана.

Полицейскими возбуждили уголовное дело по статье УК РФ: «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU