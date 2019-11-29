Правительство области арендует авто для депутатов Госдумы
Правительство региона объявило аукцион на аренду автомобилей с водителями. Машины предназначены для передвижения депутатов Госдумы в нашем регионе.
Согласно техзаданию, арендовать будут пять машин, с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил. Тип кузова – седан или кроссовер. Автомобили должны быть оснащены подушками безопасности и кондиционерами.
Особые требования поставлены и к водителям. Они должны владеть русским языком, придерживаться делового дресс-кода и хорошо знать город.
Аукцион открылся на площадке госзакупок. Аренду транспорта оплатит областной бюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU