2019-11-29T14:52:14+03:00
Общество

Правительство области арендует авто для депутатов Госдумы

На это потратят четыре миллиона рублей
Александр МАКАРОВ
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Машины предназначены для передвижения депутатов Госдумы в нашем регионе. Фото:pixabay.comМашины предназначены для передвижения депутатов Госдумы в нашем регионе. Фото:pixabay.com
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Правительство региона объявило аукцион на аренду автомобилей с водителями. Машины предназначены для передвижения депутатов Госдумы в нашем регионе.

Согласно техзаданию, арендовать будут пять машин, с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил. Тип кузова – седан или кроссовер. Автомобили должны быть оснащены подушками безопасности и кондиционерами.

Особые требования поставлены и к водителям. Они должны владеть русским языком, придерживаться делового дресс-кода и хорошо знать город.

Аукцион открылся на площадке госзакупок. Аренду транспорта оплатит областной бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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