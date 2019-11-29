Кировские дорожники проигрывают в борьбе со льдом

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-29T19:02:41+03:00

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29 ноября, на оперативном совещании в администрации города отметили, что уборка пешеходных зон не выдерживает никакой критики.

- Совершенно неравномерно распределяются противогололедные материалы – по принципу «то густо, то пусто». И это вызывает справедливые нарекания горожан, поскольку где-то тротуары завалены песком, а где-то превращаются в каток, - сообщил первый заместитель главы администрации города Геннадий Плехов.

Заместитель директора Управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов сказал, что за прошедшую ночь подрядчики убрали лишний песок на улицах. Кроме того, дорожники стали активнее использовать минеральные реагенты.

Однако этого оказалось недостаточно. Поэтому УДПИ рекомендовала подрядчикам дополнительно применять ледоскалыватели (навесное оборудование, которое дробит лед, уменьшая тем самым скольжение), а также перфорационные ножи. Применять их можно и при гололеде, и при уборке тротуаров после снегопада. У нескольких подрядчиков подобные устройства уже есть, остальным предложили закупить необходимое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU