2019-11-29T09:36:21+03:00
Звезды

Кировчан приглашают на комедию о любви

В драмтеатре покажут спектакль московского «Мюзик-холл»
Ольга Маковеева
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В основу постановки легла пьеса «Около любви» современного писателя и драматурга Александра Коровкина. Фото: music-hall.ruВ основу постановки легла пьеса «Около любви» современного писателя и драматурга Александра Коровкина. Фото: music-hall.ru
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Московский театр «Мюзик-холл» открывает гастрольный сезон премьерной комедией «Любить – не стыдно!». Спектакль покажут на сцене Кировского областного драматического театра 3 декабря 2019 г. в 18:30.

В основу постановки легла пьеса «Около любви» современного писателя и драматурга Александра Коровкина.

Это смешная и трогательная история, где каждый из героев ищет ответ на вопрос: «Бывает ли такая сильная любовь, чтобы… как в омут с головой?»

Зрителей порадует по-настоящему звездный актерский состав: Светлана Пермякова, Марина Дюжева, Павел Савинков, Михаил Владимиров и Виктория Тарасова. Реквизит, декорации, костюмы организаторы привозят с собой. Поэтому поклонники драматического искусства увидят постановку в том виде, в каком она идет в Москве.

Светлый и жизнеутверждающий спектакль «Любить – не стыдно!» зарядит зрителей хорошим настроением и сделает вечер незабываемым.

Где: Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37

Когда: 3 декабря, 18.00

Телефон для справок: (8332) 64-32-52, 78-57-84

ИСТОЧНИК KP.RU

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