Кировчан приглашают на комедию о любви
Московский театр «Мюзик-холл» открывает гастрольный сезон премьерной комедией «Любить – не стыдно!». Спектакль покажут на сцене Кировского областного драматического театра 3 декабря 2019 г. в 18:30.
В основу постановки легла пьеса «Около любви» современного писателя и драматурга Александра Коровкина.
Это смешная и трогательная история, где каждый из героев ищет ответ на вопрос: «Бывает ли такая сильная любовь, чтобы… как в омут с головой?»
Зрителей порадует по-настоящему звездный актерский состав: Светлана Пермякова, Марина Дюжева, Павел Савинков, Михаил Владимиров и Виктория Тарасова. Реквизит, декорации, костюмы организаторы привозят с собой. Поэтому поклонники драматического искусства увидят постановку в том виде, в каком она идет в Москве.
Светлый и жизнеутверждающий спектакль «Любить – не стыдно!» зарядит зрителей хорошим настроением и сделает вечер незабываемым.
Где: Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37
Когда: 3 декабря, 18.00
Телефон для справок: (8332) 64-32-52, 78-57-84
ИСТОЧНИК KP.RU