2019-11-28T18:55:25+03:00
Спорт

В Кирове обновят стадион «Родина»

Спортсмены смогут тренироваться круглый год
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После реконструкции стадиона спортсмены смогут тренироваться в полную силу круглый год.После реконструкции стадиона спортсмены смогут тренироваться в полную силу круглый год.Фото: Валентина РОГАЧЕВА
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Как рассказали в областном министерстве спорта, из бюджета выделят средства на реконструкцию стадиона. Прежде всего заменят покрытие футбольного поля и укладку беговых дорожек. На это направлено 40 млн рублей.

По словам директора спортивной школы «Юность», несмотря на то, что тренировки и соревнования проходят регулярно, летом условий для полноценных занятий не было. После ремонта спортсмены смогут тренироваться в полную силу круглый год. Также, из бюджета выделят деньги на замену светильников и установку новых компрессоров для заморозки льда. На внебюджетные средства проведут ремонт подтрибунного помещения. Там появятся раздевалки для спортсменов.

В рамках нацпроекта «Демография», до 2024 года правительство области планирует сделать более доступными другие спортивных площадки и выделит средства на подготовку тренеров и закупку новго спортивного инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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