2019-11-28T17:34:36+03:00
Общество

В Омутнинске нянечка детсада избила коллегу

Поводом для драки стали личные отношения
Александр МАКАРОВ
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Женщины подрались из-за выдачи еды для детейЖенщины подрались из-за выдачи еды для детейФото: Мария ЛЕНЦ
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Суд разобрал дело против сотрудницы детского сада, которая выясняла отношения на кулаках со своей коллегой. Как сообщают «Омутнинские вести+», конфликт между двумя работницами произошел на кухне, во время выдачи еды для детей.

Причина проста: одна из них получала еду в не в свое время. За что подсудимая оскорбила женщину и пообещала ей «надеть на голову кастрюлю с кашей». Ссора продолжилась дракой: одна таскала другую по раздевалке и ударила ее рукой по лицу. Избитая дама обратилась в полицию, где рассказала об избиении на рабочем месте.

Суд признал драчунью виновной. У женщины есть маленькие дети, к тому же она впервые нарушила закон. Этот факт смягчил наказание. В итоге подсудимая отделалась штрафом в 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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