Жителя Кировской области посадили за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-28T17:43:17+03:00

Юный «закладчик» получил девять лет колонии

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В Кирове осудили 22 летнего жителя Оричевского района за продажу запрещенных веществ. Как сообщили в областной прокураторе, парень приобрел более восьми грамм наркотиков в Интернете и планировал продать их в Кирове через «тайники-закладки».

Полицейские задержали начинающего сбытчика при попытке продать вещества. Неудавшегося наркоторговца признали виновным по статье УК РФ: «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Молодой человек пытался обжаловать приговор, но апелляцию отклонили, приговор остался в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU