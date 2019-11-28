2019-11-28T17:43:17+03:00
Происшествия

Жителя Кировской области посадили за продажу наркотиков

Юный «закладчик» получил девять лет колонии
Александр МАКАРОВ
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Парень пытался обжаловать приговор, но суд отклонил аппеляциюПарень пытался обжаловать приговор, но суд отклонил аппеляциюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кирове осудили 22 летнего жителя Оричевского района за продажу запрещенных веществ. Как сообщили в областной прокураторе, парень приобрел более восьми грамм наркотиков в Интернете и планировал продать их в Кирове через «тайники-закладки».

Полицейские задержали начинающего сбытчика при попытке продать вещества. Неудавшегося наркоторговца признали виновным по статье УК РФ: «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Молодой человек пытался обжаловать приговор, но апелляцию отклонили, приговор остался в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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