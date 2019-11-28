2019-11-28T16:18:47+03:00
Общество

В Кирове пропал 39-летний мужчина

В последний раз его видели 27 ноября
Анастасия РОМАНОВА
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Мужчину ищут со вчерашнего дня. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчину ищут со вчерашнего дня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове разыскивают 39-летнего мужчину. Сергей Хлебников пропал в среду, 27 ноября. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Сергею 39 лет, рост 182 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, джинсы, кроссовки и шапку темно-синего цвета.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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