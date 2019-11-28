2019-11-28T13:25:41+03:00
Общество

Кировские спасатели получили четыре новые машины

Правительство области обновляет парк пожарной техники
Ольга Маковеева
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Председатель правительства региона Александр Чурин вручил ключи от новых машин. Фото: www.kirovreg.ruПредседатель правительства региона Александр Чурин вручил ключи от новых машин. Фото: www.kirovreg.ru
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Правительство Кировской области, по поручению губернатора Игоря Васильева, ведет работу по обновлению пожарной техники. Так, в ноябре за счет областного бюджета закупили четыре новых автомобиля. В ближайшее время они поступят в пожарные части.

Торжественная церемония передачи ключей от новых пожарных машин сотрудникам ГУ МЧС по Кировской области состоялась 27 ноября на Театральной площади. В ней участвовали председатель правительства региона Александр Чурин, руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Сергей Киселев, начальник управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства области Сергей Плетенев, а также начальники пожарных частей и их сотрудники.

Александр Чурин подчеркнул, что закуплены автомобили повышенной проходимости. Они помогают ликвидировать чрезвычайные ситуации в отдаленных населенных пунктах.

- Вся закупаемая техника полностью укомплектована специальным оборудованием, необходимым для эффективной работы областной пожарно-спасательной службы. Также сейчас мы приобрели два специализированных спасательных автомобиля, которые смогут не только тушить пожары, но и участвовать в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, - пояснил Александр Чурин.

Новые пожарные автомобили поступят в пожарные части п. Нижнеивкино в Куменском районе и п. Мурыгино Юрьянского района. Два аварийно-спасательных автомобиля отправятся в микрорайон Радужный в Кирове. Автомобиль из пожарной части в Нижнеивкино передадут в Белую Холуницу.

Сергей Киселев отметил, что автомобили приобретаются для нужд областной пожарно-спасательной службы.

- Это позволяет нам усиливать и муниципальные пожарные охраны: с появлением новых автомобилей высвобождается техника, которая передается муниципальным образованиям по их заявкам, - сообщил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области. - Тем самым мы усиливаем не только областную пожарно-спасательную службу, но и муниципальные образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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