В Кирове суд отменил наказание жене «пьяного судьи»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-28T15:00:53+03:00

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Жену «пьяного судьи» в Кирове не будут привлекать к ответственности. В среду, 27 ноября Октябрьский районный суд отменил решение мирового судьи. Информация об этом появилась в группе «Ночной патруль г. Киров».

Так, суд установил, что автомобилем «КИА Оптима» в состоянии алкогольного опьянения женщина не управляла. Как сообщает телеграм-канал издания «7x7», кировчанка с таким решением не согласна. Дама даже намерена подать апелляцию, чтобы доказать, что именно она управляла автомобилем своего мужа.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 октября инспекторы остановили пьяного водителя «КИА Оптимы». По сообщениями активистов «Ночного патруля», за рулем находился пьяный судья. Однако пока мужчина находился в патрульном автомобиле на водительское кресло пересела его жена. В итоге пьяное вождение оформили на женщину, а не на судью.

ИСТОЧНИК KP.RU