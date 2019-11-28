2019-11-28T10:21:30+03:00
Экономика

В Кирове открыли Центр «Мой бизнес»

Он объединил все институты поддержки бизнеса
Ольга Маковеева
Поделиться:
Специалисты Центра рассказали председателю правительства Кировской области Александру Чурину о мерах поддержки предпринимателей. Фото: www.kirovreg.ruСпециалисты Центра рассказали председателю правительства Кировской области Александру Чурину о мерах поддержки предпринимателей. Фото: www.kirovreg.ru
Изменить размер текста:

27 ноября в Кирове начал работу региональный форум «Территория бизнеса - 2019». И в первый день его работы состоялось торжественное открытие Центра «Мой бизнес».

В мероприятии приняли участие председатель правительства Кировской области Александр Чурин, региональный министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева, руководитель регионального Управления Федеральной налоговой службы Денис Смехов, а также представители муниципальных образований и предприниматели.

Открывая форум, Александр Чурин отметил, что создание благоприятного делового климата в регионе - одна из стратегических задач Кировской области. Ведь как ранее отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев, большая часть налогов, поступающих от субъектов малого предпринимательства, зачисляется в местные бюджеты. А значит, с развитием предпринимательства непосредственно связано и экономическое развитие региона.

- Центр «Мой бизнес» - это, прежде всего, инструмент помощи нашим предпринимателям. Здесь смогут получить поддержку по всем интересующим вопросам как начинающие, так и действующие предприниматели. Центр станет площадкой взаимодействия бизнес-сообщества с кредитными организациями и властными структурами, - сказал Александр Чурин.

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства региона Наталья Кряжева рассказала, что Центр «Мой бизнес» создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он объединил в себе все разобщенные институты поддержки бизнеса. Сейчас предприниматели смогут оформлять все нужные им документы в одном месте, а не в различных инстанциях, как было раньше.

Кроме того, предприниматели Кировской области при обращении в Центр «Мой бизнес» смогут воспользоваться услугами региональной гарантийной организации, региональной микрофинансовой организации, Центра поддержки предпринимательства, Центра кластерного развития, МФЦ, АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов. Также любой бизнесмен, в том числе начинающий, сможет получить консультации у представителей органов федеральной власти (УФНС, Россимущество, ФССП, Уполномоченный по защите прав предпринимателей).

- Созданная единая и узнаваемая региональная площадка позволит внедрить единый стандарт оказания услуг для бизнеса и повысить качество их оказания, - отметила Наталья Кряжева.

Предприниматели уже смогли задать интересующие вопросы представителям органов исполнительной власти и руководителям Центра в рамках форума «Территория бизнеса – 2019».

Форум будет работать три дня. В первый день прошли круглые столы и мастер-классы, посвященные эффективным методам работы с персоналом.

Во второй день, 28 ноября, состоится закрытие обучающего проекта «Успешный ресторатор», а также пройдет круглый стол на тему «Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда и изменения требований к организации обучения по охране труда».

29 ноября в рамках обширной деловой программ ы предприниматели обсудят точки развития деловой активности в Кировской области и тенденции развития предпринимательства в будущем. Специальным гостем мероприятия станет российский экономист, аналитик, статистик Михаил Хазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анализ роста оплаты за ЖКХ от Сбербанка оказался неточным
Новый фильм Александра Лунгина покажет только один кинотеатр в Кирове
Игорь Маковский: «Нам предстоит перейти на качественно новый уровень формирования полезного отпуска и поиска потерь»
28 ноября в Кирове пройдет ремонт теплотрассы
В Кирове продолжает работать предприятие «с душком»
Кировская гордума: строительство дорог, детсадов и школ в городе продолжится
В Котельниче четыре подростка избили прохожего
«Черная пятница» для любителей кино — только 28–29 ноября в Wink фильмы по 15 рублей!
Вынесен приговор по делу экс-начальника пожарной части Юрьи
Два человека погибли и трое получили травмы в ДТП в Сунском районе
В «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подвели итоги конкурса на лучшее противопожарное состояние
В Кирове уже месяц разыскивают пропавшего мужчину
Кировчанина за поножовщину в кафе приговорили к 3 годам колонии
Кировская область: «Ростелеком» построил оптику до 379 социальных объектов
В Кирово-Чепецке выбрали лучших мастеров по ремонту технологического оборудования
Совет муниципальных образований подвел итоги работы и поставил задачи на следующий год
Кировчанин обнаружил в квартире домушника и запер его до приезда полиции
Глава региона Игорь Васильев поручил взять ситуацию с мостами в муниципалитетах на особый контроль
72-летняя пенсионерка неделю замерзала в собственной квартире
В Кирове подвели итоги работы налоговой службы за десять месяцев
На улицах Кирова станет чище
В Кирове работник салона сотовой связи продавал персональные данные горожан
Спецприз конкурса «Молодой предприниматель России – 2019» - у кировчанина
За переход в стан врага - 19,5 лет колонии: бывший сотрудник ФСКН три года торговал наркотиками
Трещину на путепроводе по улице Воровского загерметизируют
В Кирове подрядчика оштрафуют за четыре недостроенные дороги
6,5 лет колонии: кировчанин с ножом напал на знакомого в офисе