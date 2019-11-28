В Кирове открыли Центр «Мой бизнес»

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-28T10:21:30+03:00

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27 ноября в Кирове начал работу региональный форум «Территория бизнеса - 2019». И в первый день его работы состоялось торжественное открытие Центра «Мой бизнес».

В мероприятии приняли участие председатель правительства Кировской области Александр Чурин, региональный министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева, руководитель регионального Управления Федеральной налоговой службы Денис Смехов, а также представители муниципальных образований и предприниматели.

Открывая форум, Александр Чурин отметил, что создание благоприятного делового климата в регионе - одна из стратегических задач Кировской области. Ведь как ранее отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев, большая часть налогов, поступающих от субъектов малого предпринимательства, зачисляется в местные бюджеты. А значит, с развитием предпринимательства непосредственно связано и экономическое развитие региона.

- Центр «Мой бизнес» - это, прежде всего, инструмент помощи нашим предпринимателям. Здесь смогут получить поддержку по всем интересующим вопросам как начинающие, так и действующие предприниматели. Центр станет площадкой взаимодействия бизнес-сообщества с кредитными организациями и властными структурами, - сказал Александр Чурин.

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства региона Наталья Кряжева рассказала, что Центр «Мой бизнес» создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он объединил в себе все разобщенные институты поддержки бизнеса. Сейчас предприниматели смогут оформлять все нужные им документы в одном месте, а не в различных инстанциях, как было раньше.

Кроме того, предприниматели Кировской области при обращении в Центр «Мой бизнес» смогут воспользоваться услугами региональной гарантийной организации, региональной микрофинансовой организации, Центра поддержки предпринимательства, Центра кластерного развития, МФЦ, АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов. Также любой бизнесмен, в том числе начинающий, сможет получить консультации у представителей органов федеральной власти (УФНС, Россимущество, ФССП, Уполномоченный по защите прав предпринимателей).

- Созданная единая и узнаваемая региональная площадка позволит внедрить единый стандарт оказания услуг для бизнеса и повысить качество их оказания, - отметила Наталья Кряжева.

Предприниматели уже смогли задать интересующие вопросы представителям органов исполнительной власти и руководителям Центра в рамках форума «Территория бизнеса – 2019».

Форум будет работать три дня. В первый день прошли круглые столы и мастер-классы, посвященные эффективным методам работы с персоналом.

Во второй день, 28 ноября, состоится закрытие обучающего проекта «Успешный ресторатор», а также пройдет круглый стол на тему «Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда и изменения требований к организации обучения по охране труда».

29 ноября в рамках обширной деловой программ ы предприниматели обсудят точки развития деловой активности в Кировской области и тенденции развития предпринимательства в будущем. Специальным гостем мероприятия станет российский экономист, аналитик, статистик Михаил Хазин.

ИСТОЧНИК KP.RU