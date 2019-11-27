28 ноября в Кирове пройдет ремонт теплотрассы

СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-27T17:59:23+03:00

Ремонт будет проводиться на перекрестке улиц Щорса и Ульяновской. Фото: Олег ЗОЛОТО

Работы будут проводиться с пяти утра до восьми вечера

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В четверг 28 ноября с 05.00 до 20.00 АО «КТК» проведет ремонтные работы на теплотрассе на пересечении улиц Щорса и Ульяновская.

Как сообщили в пресс-службе «Т Плюс», отключать отопление и горячую воду не планируют. Но в некоторых домах в районах Зонального института, «Дружбы» и ЦУМа во время работ могут слегка остыть батареи.

АО «КТК» напоминает горожанам о мерах безопасности:

- не приближаться к местам парения и объезжать их на личном транспорте;

- обращать внимание на поврежденные люки тепловых камер и по возможности сообщать о них по телефону диспетчерской службы: 716-716.

ИСТОЧНИК KP.RU