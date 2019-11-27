28 ноября в Кирове пройдет ремонт теплотрассы
В четверг 28 ноября с 05.00 до 20.00 АО «КТК» проведет ремонтные работы на теплотрассе на пересечении улиц Щорса и Ульяновская.
Как сообщили в пресс-службе «Т Плюс», отключать отопление и горячую воду не планируют. Но в некоторых домах в районах Зонального института, «Дружбы» и ЦУМа во время работ могут слегка остыть батареи.
АО «КТК» напоминает горожанам о мерах безопасности:
- не приближаться к местам парения и объезжать их на личном транспорте;
- обращать внимание на поврежденные люки тепловых камер и по возможности сообщать о них по телефону диспетчерской службы: 716-716.
ИСТОЧНИК KP.RU