В Кирове продолжает работать предприятие «с душком»

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-27T16:34:48+03:00

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Многие жители нашего города жалуются на зловонный запах, доносящийся со стороны Кировского БХЗ. Он продолжает отравлять людям жизнь. Предполагают, что ООО «Дион», продолжает работать. Хотя его деятельность была приостановлена Октябрьским районным судом. Кроме того, у предприятия долг на круглую сумму перед АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Дела по долгам за электричество рассматривает Арбитражный суд Кировской области. Энергетики требуют признать ООО «Дион» банкротом. И хотят заставить организацию снизить потребление электроэнергии. Но ушлые ребята из «Диона» применяют серые схемы, чтобы дело по отношению к ним не дошло до крайних мер. Недавно некое ООО «Сигма-Компьютерс» выплатило за них задолженность в размере более пяти миллионов рублей. Хотя согласно отчетности, активы этой организации в два раза меньше указанной суммы.

В «ЭнергосбыТ Плюс» считают, эти факты должны привлечь внимание соответствующих органов, Кроме того, энергетики будут и дальше принимать меры по прекращению работы предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU