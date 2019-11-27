Кировская гордума: строительство дорог, детсадов и школ в городе продолжится

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-27T15:51:22+03:00

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В Кирове прошло заседание комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры города. Было отмечено, что объем вложений в объекты муниципальной собственности на 2020 год составит 764,6 млн рублей. В проект бюджета включены расходы на строительство новых детсадов по ул. Заводской и Чистопрудненской, а также на проектно-сметную документацию для реконструкции зданий бывших дошкольных учреждений на ул. Труда, 72б и Хлебозаводском проезде, 30а.

Более 180 млн рублей в следующем году будут выделены на приобретение жилья для детей-сирот, благодаря чему 179 человек улучшат свои жилищные условия. В Нововятском районе и микрорайоне Долгушино на ул. Зеленина, 7а и ул. Садовая, 6а планируется строительство домов для тех, чье жилье признано аварийным до 2017 года.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют свыше 46 километров дорог. На эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей. При подготовке к празднованию 75-летия Победы обновят подъезды к мемориалам и улицы, названные в честь героев войны. Значительную часть средств направят на ремонт уличного освещения и ливневки. Продолжится благоустройство дворов и парков. Далее депутаты обсудили тему содержания подъездов к школам и детсадам. По информации департамента городского хозяйства, 60% таких объектов находятся внутри дворов. Нужно четко разграничить зоны ответственности управляющих компаний и управления дорожно-парковой инфраструктуры, чтобы снег с подъездных путей убирался своевременно.

- Проблема пока остается, - отметила Елена Ковалева. - В том числе, из-за неурегулированных отношений с жильцами близлежащих домов, которым эти проезды не нужны, хотя они и находятся внутри дворов. Необходимо выделить такие земельные участки через сервитут, чтобы муниципалитет мог тратить деньги на их содержание. Глава города предложила оставить вопрос под контролем и вернуться к его рассмотрению в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU