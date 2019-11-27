2019-11-27T15:51:22+03:00
Общество

Кировская гордума: строительство дорог, детсадов и школ в городе продолжится

Депутаты обсудили проект бюджета города
Александр Макаров
Поделиться:
В Кирове прошло заседание комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры города. Фото: duma.mo-kirov.ruВ Кирове прошло заседание комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры города. Фото: duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

В Кирове прошло заседание комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры города. Было отмечено, что объем вложений в объекты муниципальной собственности на 2020 год составит 764,6 млн рублей. В проект бюджета включены расходы на строительство новых детсадов по ул. Заводской и Чистопрудненской, а также на проектно-сметную документацию для реконструкции зданий бывших дошкольных учреждений на ул. Труда, 72б и Хлебозаводском проезде, 30а.

Более 180 млн рублей в следующем году будут выделены на приобретение жилья для детей-сирот, благодаря чему 179 человек улучшат свои жилищные условия. В Нововятском районе и микрорайоне Долгушино на ул. Зеленина, 7а и ул. Садовая, 6а планируется строительство домов для тех, чье жилье признано аварийным до 2017 года.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют свыше 46 километров дорог. На эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей. При подготовке к празднованию 75-летия Победы обновят подъезды к мемориалам и улицы, названные в честь героев войны. Значительную часть средств направят на ремонт уличного освещения и ливневки. Продолжится благоустройство дворов и парков. Далее депутаты обсудили тему содержания подъездов к школам и детсадам. По информации департамента городского хозяйства, 60% таких объектов находятся внутри дворов. Нужно четко разграничить зоны ответственности управляющих компаний и управления дорожно-парковой инфраструктуры, чтобы снег с подъездных путей убирался своевременно.

- Проблема пока остается, - отметила Елена Ковалева. - В том числе, из-за неурегулированных отношений с жильцами близлежащих домов, которым эти проезды не нужны, хотя они и находятся внутри дворов. Необходимо выделить такие земельные участки через сервитут, чтобы муниципалитет мог тратить деньги на их содержание. Глава города предложила оставить вопрос под контролем и вернуться к его рассмотрению в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове продолжает работать предприятие «с душком»
В Котельниче четыре подростка избили прохожего
«Черная пятница» для любителей кино — только 28–29 ноября в Wink фильмы по 15 рублей!
Вынесен приговор по делу экс-начальника пожарной части Юрьи
Два человека погибли и трое получили травмы в ДТП в Сунском районе
В «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подвели итоги конкурса на лучшее противопожарное состояние
В Кирове уже месяц разыскивают пропавшего мужчину
Кировчанина за поножовщину в кафе приговорили к 3 годам колонии
Кировская область: «Ростелеком» построил оптику до 379 социальных объектов
В Кирово-Чепецке выбрали лучших мастеров по ремонту технологического оборудования
Совет муниципальных образований подвел итоги работы и поставил задачи на следующий год
Кировчанин обнаружил в квартире домушника и запер его до приезда полиции
Глава региона Игорь Васильев поручил взять ситуацию с мостами в муниципалитетах на особый контроль
72-летняя пенсионерка неделю замерзала в собственной квартире
В Кирове подвели итоги работы налоговой службы за десять месяцев
На улицах Кирова станет чище
В Кирове работник салона сотовой связи продавал персональные данные горожан
Спецприз конкурса «Молодой предприниматель России – 2019» - у кировчанина
За переход в стан врага - 19,5 лет колонии: бывший сотрудник ФСКН три года торговал наркотиками
Трещину на путепроводе по улице Воровского загерметизируют
В Кирове подрядчика оштрафуют за четыре недостроенные дороги
6,5 лет колонии: кировчанин с ножом напал на знакомого в офисе