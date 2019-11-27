Вынесен приговор по делу экс-начальника пожарной части Юрьи
По информации пресс-центра Следкома по Кировской области, бывший начальник пожарной части пгт. Юрья получил два с половиной года условно с запретом занимать должности на госслужбе в течении двух лет.
Напомним, в мае 2018 года обвиняемый, обнаружив двух пьяных сослуживцев на рабочем месте, ударил каждого из них по лицу, тем самым серьезно превысив свои полномочия. А в декабре 2018 года напился сам. Под воздействием горячительных напитков он отдал одному из подчиненных странный приказ: разобрать две лестницы между первым и вторым этажом в одном из домов поселка Юрья. Сотрудники не осмелились ослушаться неадекватного приказа своего командира, и пролеты были разобраны. Такие действия заблокировали несчастных жильцов второго этажа в своих квартирах. Жителям повезло: уже на другой день лестницы были восстановлены на прежнем месте.
Таким образом, суд признал виновным горе-начальника по двум статьям УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU