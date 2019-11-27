Два человека погибли и трое получили травмы в ДТП в Сунском районе

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-27T13:55:00+03:00

В страшном ДТП погибли два человека и еще трое получили травмы. Фото: vk.com/gibdd43

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Этим утром в Сунском районе произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека и трое получили травмы. Как сообщает ГИБДД Кировской области, авария случилась в 07:05 утра на 87-ом км автодороги Киров-Вятские Поляны в Сунском районе. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» выехал на встречку, врезавшись в грузовой лесовоз «Ман». Лесовоз, в свою очередь, тоже выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Волгой», в которой было четыре человека — водитель и три пассажира. 71-летний водитель «Волги» и один из пассажиров, 56-летняя женщина, погибли. Водитель «Фиата» и двое других пассажиров «Волги», 38-летний мужчина и 55-летняя женщина, получили травмы и их пришлось увезти в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. Трасса полностью перекрыта, водители объезжают место аварии через поле.

Также за вчерашний день по области произошло четыре ДТП, в которых четверо человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области напоминает водителям о строгом следовании ПДД и пешеходам о соблюдении мер собственной безопасности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU