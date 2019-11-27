2019-11-27T12:26:45+03:00
Общество

В Кирове уже месяц разыскивают пропавшего мужчину

В последний раз кировчанина видели 22 октября
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанин пропал месяц назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirovКировчанин пропал месяц назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове разыскивают 28-летнего мужчину, пропавшего месяц назад. 22 октября Алексей Богданов вышел из дома по улице Сутырина, и до сих пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает УМВД России по Кировской области. Алексею на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы и карие глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в светлое меховое пальто с поясом, синие джинсы и черные ботинки, на голове была серая кепка.

Любую информацию о мужчине просят сообщать в УМВД по телефону 02 (с мобильных телефонов: 102) либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU

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