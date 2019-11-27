Кировчанина за поножовщину в кафе приговорили к 3 годам колонии
Мужчина пытался обжаловать приговор, но жалобу отклонили
Пьяная ссора переросла в поножовщину.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кирове вынесли приговор 45-летнему мужчине за нападение с ножом в кафе. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
Год назад, 16 октября, в кафе на улице Конева поссорились два пьяных посетителя, и один из них ударил второго ножом. На нападавшего завели уголовное дело. Суд признал кировчанина виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и вынес приговор — 3 года в колонии общего режима. Мужчина не согласился с приговором и назначенным наказанием и подал апелляцию, однако суд отклонил жалобу.
ИСТОЧНИК KP.RU