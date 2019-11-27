Совет муниципальных образований подвел итоги работы и поставил задачи на следующий год

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-27T10:27:07+03:00

Совет муниципальных образований Кировской области на ежегодном собрании подвел итоги работы региональных органов власти и муниципалитетов за текущий год. Фото: www.kirovreg.ru

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Совет муниципальных образований Кировской области на ежегодном собрании подвел итоги работы региональных органов власти и муниципалитетов за текущий год. Также были поставлены задачи на 2020. В мероприятии приняли участие Председатель Заксобрания Владимир Бакин, первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, министр внутренней политики региона Николай Коев.

В первую очередь, участники собрания обсудили реализацию национальных проектов.

- На реализацию девяти национальных проектов уже заложены бюджетные средства. - сообщил Владимир Бакин. - Состояние дорог, благоустройство, коммунальная инфраструктура, эти проекты охватывают все сферы жизни.

Еще одной важной темой стала оптимизация территориальной организации местного самоуправления в Кировской области. Министр внутренней политики региона Николай Коев уточнил, что это одна из приоритетных задач и напомнил о вводе нового образования - муниципальный округ.

- В регионе реализовано два проекта по преобразованию поселений, в результате чего были созданы два городских округа: Санчурский и Богородский. - уточнил Николай Коев. Работа по образованию муниципальных округов также проводится в Арбажском, Кикнурском и Фаленском районах.

Напомним, в октябре 2018 года глава Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение о создании рабочей группы по оптимизации местного самоуправления. Ее возглавил вице-губернатор Андрей Плитко.

Преимущества, которые ожидают от оптимизации: повышение эффективности управления, быстрое решение социальных вопросов, а также экономия средств на содержание управленческого аппарата. Сэкономленные средства будут оставаться в округах, и софинансироваться в тех же объемах.

ИСТОЧНИК KP.RU