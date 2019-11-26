Глава региона Игорь Васильев поручил взять ситуацию с мостами в муниципалитетах на особый контроль

СЕГОДНЯ 19:19 2019-11-26T19:19:01+03:00

На заседание правительства Кировской области под председательством Александра Чурина рассмотрели вопрос о состоянии мостов в районах области.Фото: wwww.kirovreg.ru

Для восстановления транспортного сообщения с населенными пунктами в муниципалитетах будут выделены бюджетные средства.

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26 ноября на заседание правительства Кировской области под председательством Александра Чурина рассмотрели вопрос о состоянии мостов в районах области. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил взять эту проблему на особый контроль.

Руководитель администрации губернатора и правительства Сергей Киселев доложил о сложившейся ситуации. Он рассказал, что на учете находится 16 низководных мостов, из них 11 понтонных и 5 деревянных.

- Сейчас автомобильное движение закрыто по девяти мостам, возможность передвижения для пешеходов есть по трем. Выделение бюджетных средств пострадавшим районам возможно после получения заявок от них и согласованной проектно-сметной документации. В настоящее время Верхнекамскому району уже выделено 5 млн рублей, - подчеркнул Сергей Киселев.

Руководитель администрации сообщил, что непростая ситуация складывается и в Даровском районе, где закрыты для движения три моста. Глава Даровского района уже направил в правительство Кировской области соответствующую заявку и проектно-сметную документацию. После проверки в установленном порядке средства им будут выделены максимально оперативно.

- Этот вопрос находится на совместном контроле правительства региона с Главным управлением МЧС России по Кировской области. Для оказания помощи населению проводятся необходимые работы, вода постепенно уходит, - добавил Сергей Киселев.

Александр Чурин подчеркнул, что средства из резервного фонда для устранения последствий чрезвычайных ситуаций необходимо выделять оперативно и поручил главам муниципалитетов держать этот вопрос на особом контроле. Ситуацию также контролирует лично глава региона.

Завтра, 27 ноября, состоится заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области. На нем будет рассмотрен вопрос по обеспечению финансовой помощи муниципалитетам, в которых требуется восстановление транспортной доступности.

ИСТОЧНИК KP.RU