В Кирове подвели итоги работы налоговой службы за десять месяцев

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-26T17:37:56+03:00

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Заседание расширенной коллегии УФНС состоялось 25 ноября. В нем приняли участие председатель правительства Кировской области Александр Чурин, председатель областного Законодательного собрания Владимир Бакин, глава города Кирова Елена Ковалева, сотрудники налоговой.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области Денис Смехов начал заседание с поздравления в адрес сотрудников. - День работника налоговых органов в России отметили 21 ноября, - сказал руководитель УФНС. - Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто связал жизнь с налоговыми органами. Ваша работа почетна и необходима для государства и общества.

Он также подчеркнул, что профессиональный праздник - это повод для подведения итогов. За 10 месяцев 2019 года в бюджет и государственные внебюджетные фонды поступило 68 миллиардов рублей. В областной бюджет поступила большая часть этих средств.

- До конца года нам необходимо провести сбор налогов в размере 83 миллиардов рублей из них 43% - в консолидированный бюджет области, - уточнил Денис Смехов.

Кроме того, руководитель УФНС напомнил, что срок уплаты имущественных налогов истекает через 7 дней. На 22 ноября в бюджет перечислено 65% общего числа налоговых обязательств, что составляет 1 млрд. 142 млн. рублей. Председатель правительства Кировской области Александр Чурин также отметил работу налоговой службы. - Взаимодействие между органами власти и налоговой службой налажено, результаты достигнуты, - отметил Александр Чурин. - Важно избегать давления и вести конструктивный диалог с бизнесом. Это позитивно повлияет на повышение делового климата в регионе.

В завершении заседания, председатель правительства пожелал успехов сотрудникам налоговой службы и поздравил их с профессиональным праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU