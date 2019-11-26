На улицах Кирова станет чище
По сообщению управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ), подрядчики увеличили количество работников, проводящих ручную очистку остановок и пешеходных тротуаров.
Одни подрядные организации наняли дополнительных рабочих, а другие сняли людей с ремонта дорог. Сегодня на улицах города работает 80 человек, а неделю назад выходило 50-60 сотрудников.
В управлении контролируют расход антигололедных материалов.
- Использовать современные материалы для борьбы с гололедом подрядчикам было поручено ещё 1 ноября, - сказал директор УДПИ Евгений Лунев. - За нарушение и обязательств организации будут оштрафованы.
ВАЖНО
Горожане могут сообщать о проблемах и недостатках в очистке улиц по телефону диспетчерской службы ГДМС: 8-922-967-22-35, либо 22-53-74 (доб.150).
ИСТОЧНИК KP.RU