2019-11-26T16:57:55+03:00
Общество

На улицах Кирова станет чище

На уборку тротуаров вышли дополнительные сотрудники
Анна КРЮКОВА
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Сегодня на улицах города работает 80 человек. Фото: admkirov.ruСегодня на улицах города работает 80 человек. Фото: admkirov.ru
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По сообщению управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ), подрядчики увеличили количество работников, проводящих ручную очистку остановок и пешеходных тротуаров.

Одни подрядные организации наняли дополнительных рабочих, а другие сняли людей с ремонта дорог. Сегодня на улицах города работает 80 человек, а неделю назад выходило 50-60 сотрудников.

В управлении контролируют расход антигололедных материалов.

- Использовать современные материалы для борьбы с гололедом подрядчикам было поручено ещё 1 ноября, - сказал директор УДПИ Евгений Лунев. - За нарушение и обязательств организации будут оштрафованы.

ВАЖНО

Горожане могут сообщать о проблемах и недостатках в очистке улиц по телефону диспетчерской службы ГДМС: 8-922-967-22-35, либо 22-53-74 (доб.150).

ИСТОЧНИК KP.RU

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