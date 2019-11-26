Спецприз конкурса «Молодой предприниматель России – 2019» - у кировчанина

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-26T16:15:42+03:00

Кировчанин Алексей Воронин был отмечен в номинации «За вклад в развитие молодежного предпринимательства». Фото: kirovreg.ru

Всего на конкурс было подано порядка 700 заявок из 62 субъектов РФ

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В Казани, в рамках всероссийского молодежного экономического конгресса, состоялся финал всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Кировчанин Алексей Воронин получил специальный приз конкурса. Он был отмечен в номинации «За вклад в развитие молодежного предпринимательства».

- Основная идея бизнеса - это workplace, коворкинг-мастерская. Если есть идея и необходимость в производстве, то мы предоставляем оборудование, инструменты, помощь в реализации. Уникальность идеи заключается в безотлагательности ее реализации и полном понимании алгоритма решения задачи, - пояснил Алексей.

Всего в региональном этапе конкурса, организованном министерством спорта и молодежной политики Кировской области, участвовали 60 предпринимателей в возрасте до 30 лет.

- Наш регион ежегодно участвует в конкурсе Росмолодежи. На этот раз на конкурс было подано около 700 заявок из 62 субъектов РФ. В финал попали только лучшие работы, среди них – от Кировской области. Радует, что конкурсная комиссия отмечает деятельность кировских предпринимателей, их стремление развиваться и приносить пользу стране, – подчеркнула министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова.

Восемь предпринимателей, ставших призерами и финалистами регионального этапа, представили нашу область в Казани в номинациях «Инновационное предпринимательство», «Производство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Социальное предпринимательство», «Сфера услуг» и «Торговля».

Цель таких конкурсов – выявлять и распространять на всю страну успешные практики развития молодежного предпринимательства.

О том, насколько важно поддерживать молодых предпринимателей, улучшать деловой климат для малого и среднего бизнеса, говорил также в своем послании депутатам ОЗС губернатор Кировской области Игорь Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU