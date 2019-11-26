За переход в стан врага - 19,5 лет колонии: бывший сотрудник ФСКН три года торговал наркотиками

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-26T16:06:25+03:00

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В Кирове вынесли приговор 33-летнему бывшему оперуполномоченному ФСКН России по Кировской области и его двоим подельникам - мужчинам 41 и 32 лет. Об этом сообщает прокуратура Кировской области. На протяжении почти четырех лет трое преступников торговали наркотиками - причем не только на территории региона, но и за его пределами.

В начале 2014 года бывший сотрудник ФСКН создал магазин синтетических наркотиков, которым сам же и руководил. В сентябре того же года преступник возглавил межрегиональное отделение другого магазина того же назначения. Через него вещества распространялись по региону и за его пределы - в Приморский край, республики Коми и Крым. Его подельники общались с потенциальными покупателями и руководили взаимодействием соучастников.

За почти четыре года «торговли смертью» бывший оперуполномоченный успел совершить 103 сделки по продаже наркотиков. Его задержали 31 октября 2017 года, при этом у преступника изъяли более 14 кг наркотических смесей.

Суд признал преступников виновными. Главу группы приговорили к 19,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 800 тысяч рублей. 32-летний кировчанин получил срок в 14 лет колонии строгого режима, 41-летний - в 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU