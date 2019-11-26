СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-26T14:51:43+03:00

Передвигаться по мосту и пешеходам, и водителям безопасно

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В АО «ГДМС» рассказали, что трещину на путепроводе по улице Воровского загерметизируют специальным битумным составом. Повреждение образовалось в слоях асфальта над деформационным швом. Это произошло из-за перепадов температуры. Однако, как сообщили в пресс-службе администрации города устойчивость конструкции не нарушена, какой-либо опасности для водителей и пешеходов нет.

- Путепровод подвержен линейным температурным изменениям, - пояснил первый заместитель генерального директора АО «ГДМС» Денис Рысев. - Для компенсации такого эффекта устраивают «деформационные» швы. Это позволяет балкам свободно расширяться и сжиматься.

Также специалист напомнил, что все путепроводы и мосты Кирова регулярно осматриваются. Крупные объекты проверяют раз в неделю, средние и малые - один раз в месяц.

Напомним, что 22 ноября в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором видно, что поперек всей проезжей части на путепроводе по улице Воровского прошла трещина.

Глава администрации города Кирова Илья Шульгин поручил специалистам АО «Гордормостстрой» выехать на место для оценки ситуации. Они установили, что трещина имеет поверхностный характер

ИСТОЧНИК KP.RU