Кировчанин взял бронзу на Кубке мира

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-26T14:04:38+03:00

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Кировский воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» Данил Смирнов успешно выступил в составе сборной России на II этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров. Эти соревнования стали отборочными на Зимние юношеские Олимпийские игры, и наш спортсмен сумел показать отличные результаты в отдельных дисциплинах. Также он стал бронзовым призером в командном спринте.

- Данил отлично справился с поставленной перед самим собой задачей. Он был прекрасно подготовлен к соревнованиям и рассчитывал на успех, - пояснил Андрей Плюснин, его тренер.

Данил Смирнов продолжает усиленные тренировки перед подготовкой к финальному этапу Кубка мира, который пройдет в Белоруссии, и к юниорскому чемпионату мира в Польше. Старты произойдут в феврале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU