2019-11-26T13:45:08+03:00
Спорт

Ралли «Вятка» снова стартует в Кирове

Началась подготовка к организации зрелищных зимних гонок
Александр МАКАРОВ
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Гонщики преодолеют спецучасток по сложным лесным зимникам. Фото: vk.com/rally_vyatkaГонщики преодолеют спецучасток по сложным лесным зимникам. Фото: vk.com/rally_vyatka
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Ставшие традиционными зимние соревнования по автоспорту вновь состоятся в районе Порошино. В пресс-службе администрации города сообщили, что гонки запланированы на 20 и 21 декабря.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый стартует вечером, 20 декабря, в районе «Лесной сказки». Здесь гонщики преодолеют спецучасток по сложным лесным зимникам. Второй, «скоростной», этап начнется утром 21-го декабря на трассе Киров — Сидоровка. Как и в прошлом году, площадкой для спецучастка выбран район аэродрома «Порошино», где зрители смогут занять удачные места для наблюдения за гонками.

Также, на время проведения соревнований будет ограничено движение транспорта по трассе Киров — Сидоровка:

с 6:00 до 08:00 — большегрузный транспорт;

с 08:00 до 11:00 — прочие виды транспортных средств.

Местных жителей заранее проинформируют о безопасности во время заездов и об использовании альтернативных путей проезда.

Всю информацию о соревнованиях будут публиковать в соцсетях на странице соревнований - https://vk.com/rally_vyatka и на странице федерации автоспорта Кировской области - https://vk.com/fas_ko

ИСТОЧНИК KP.RU

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