2019-11-26T10:24:40+03:00
Происшествия

Кировский предприниматель задолжал своим сотрудникам более 440 тысяч рублей

Зарплата работников уходила на другие цели
Анастасия РОМАНОВА
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За два месяца долг по зарплате работникам составил более 440 тысяч рублей.За два месяца долг по зарплате работникам составил более 440 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Фаленках осудили предпринимателя, который не платил зарплату своим сотрудникам. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Кировской области. В общей сложности за два месяца у предприятия накопился долг перед работниками на сумму более 440 тысяч рублей.

Прокуратура Фаленского района провела проверку по обращениям работников. Выяснилось, что у руководителя ООО «ВД-ФЛЕКС», на котором работали обманутые люди, на самом деле были деньги для выплаты зарплаты своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура Кировской области, руководитель предприятия, зная о своем долге перед рабочими, не выплачивал зарплату намеренно. Вместо этого он тратил деньги на расчеты с поставщиками и другие цели.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд встал на сторону пострадавших работников и обязал руководителя выплатить своим сотрудникам зарплату на сумму 211 тысяч рублей. Кроме того, должнику придется выплатить 200 тысяч рублей государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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