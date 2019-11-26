Кировский предприниматель задолжал своим сотрудникам более 440 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-26T10:24:40+03:00

За два месяца долг по зарплате работникам составил более 440 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Фаленках осудили предпринимателя, который не платил зарплату своим сотрудникам. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Кировской области. В общей сложности за два месяца у предприятия накопился долг перед работниками на сумму более 440 тысяч рублей.

Прокуратура Фаленского района провела проверку по обращениям работников. Выяснилось, что у руководителя ООО «ВД-ФЛЕКС», на котором работали обманутые люди, на самом деле были деньги для выплаты зарплаты своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура Кировской области, руководитель предприятия, зная о своем долге перед рабочими, не выплачивал зарплату намеренно. Вместо этого он тратил деньги на расчеты с поставщиками и другие цели.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд встал на сторону пострадавших работников и обязал руководителя выплатить своим сотрудникам зарплату на сумму 211 тысяч рублей. Кроме того, должнику придется выплатить 200 тысяч рублей государству.

ИСТОЧНИК KP.RU