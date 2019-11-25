Депутаты заинтересовались, как организации используют переданные им безвозмездно помещения

СЕГОДНЯ 18:44 2019-11-25T18:44:22+03:00

• Депутаты провели заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям. Фото: duma.mo-kirov.ru

Состоялось заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям

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Начальник департамента муниципальной собственности Вадим Токарев предоставил депутатам информацию о том, как организации выполняют условия договоров о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. В частности, по оплате коммунальных услуг, текущему ремонту, страхованию.

По словам Токарева, на данный момент заключены 124 договора, а общая площадь помещений, переданных спортивным, молодежным, просветительским и прочим общественным объединениям, составляет более 42 тыс. кв. метров.

Управление административно-технического и муниципального контроля провело после проведенных проверок не выявило нецелевого использования имущества.

А вот с федерациями велоспорта и триатлона Кировской области договоры безвозмездного пользования муниципального имущества расторгли. Обе организации не смогли обеспечить ремонт помещений.

– По данному вопросу у депутатов четкая позиция, - отметила глава города Кирова Елена Ковалева, - мы обращаем внимание не только на то, смогут ли общественные организации обеспечить оплату услуг ЖКХ и содержание помещений, но и на их социальную направленность.

ИСТОЧНИК KP.RU