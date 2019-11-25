2019-11-25T18:44:22+03:00
Общество

Депутаты заинтересовались, как организации используют переданные им безвозмездно помещения

Состоялось заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям
Ольга Маковеева
Поделиться:
• Депутаты провели заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям. Фото: duma.mo-kirov.ru• Депутаты провели заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям. Фото: duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

Начальник департамента муниципальной собственности Вадим Токарев предоставил депутатам информацию о том, как организации выполняют условия договоров о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. В частности, по оплате коммунальных услуг, текущему ремонту, страхованию.

По словам Токарева, на данный момент заключены 124 договора, а общая площадь помещений, переданных спортивным, молодежным, просветительским и прочим общественным объединениям, составляет более 42 тыс. кв. метров.

Управление административно-технического и муниципального контроля провело после проведенных проверок не выявило нецелевого использования имущества.

А вот с федерациями велоспорта и триатлона Кировской области договоры безвозмездного пользования муниципального имущества расторгли. Обе организации не смогли обеспечить ремонт помещений.

– По данному вопросу у депутатов четкая позиция, - отметила глава города Кирова Елена Ковалева, - мы обращаем внимание не только на то, смогут ли общественные организации обеспечить оплату услуг ЖКХ и содержание помещений, но и на их социальную направленность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за роста ОРВИ приостановили обучение в четырех кировских школах
На улице Сормовской КамАЗ столкнулся с «легковушкой», врезался в светофор и наехал на пешехода
В Кировской области бывший полицейский инсценировал 50 ДТП и заработал на них более 14 миллионов рублей
В Кирове задержали хулиганку, сорвавшую стоп-кран электрички
На Международном форуме «Электрические сети» обсудят перспективы развития рынка систем накопления энергии
Кировчане заняли третье место на чемпионате России по спортивной акробатике
14 человек пострадали, один погиб: за выходные в области произошло 12 ДТП
Игорь Маковский: «Рачительное использование энергоресурсов позволяет нам высвобождать средства для решения первоочередных производственных задач и улучшать общую экологическую ситуацию»
В Кирове ищут нового руководителя для Детской филармонии
Жительница Уржумского района зарезала своего сожителя
За минувшие выходные в регионе произошло 19 пожаров
На этой неделе потеплеет, но начнутся осадки
Интернет-маркетинг в бизнесе: тренды и перспективы
Интернет-маркетинг: как повысить эффективность бизнеса при минимальных затратах
В ЖК «Метроград» ввели в эксплуатацию новый детский сад