Из-за роста ОРВИ приостановили обучение в четырех кировских школах
В восьми классах четырех кировских школ на неделю приостановили занятия. Как сообщили в департаменте образования, это связано с ростом количества заболевших детей. На сегодня число подхвативших ОРВИ в школах и детских садах составляет почти 5% от их общего количества.
Учеба приостановилась в школах №27, 39, 51, 53. В детсадах пока не закрыли на карантин ни одной группы.
- Мониторинг заболеваемости детей и педагогов в образовательных учреждениях ведется в ежедневном режиме, - отметили в департаменте образования. - Разработан и реализуется план мероприятий по снижению заболеваемости.
За состоянием воспитанников и работников школ и детских садов усиленно наблюдают медработники, в особенности за теми, кто контактировал с заболевшими. Кроме того, в детсадах каждый день проветривают помещения во время отсутствия детей и проводят влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Департамент образования также рекомендует обеззараживать воздух и поверхности в помещениях ультрафиолетом.
ИСТОЧНИК KP.RU