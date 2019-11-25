2019-11-25T17:51:58+03:00
Общество

Из-за роста ОРВИ приостановили обучение в четырех кировских школах

Восемь классов закрыли на неделю из-за количества заболевших учеников
Анастасия РОМАНОВА
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Заболело так много детей, что восемь классов пришлось закрыть на время. Фото: admkirov.ruЗаболело так много детей, что восемь классов пришлось закрыть на время. Фото: admkirov.ru
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В восьми классах четырех кировских школ на неделю приостановили занятия. Как сообщили в департаменте образования, это связано с ростом количества заболевших детей. На сегодня число подхвативших ОРВИ в школах и детских садах составляет почти 5% от их общего количества.

Учеба приостановилась в школах №27, 39, 51, 53. В детсадах пока не закрыли на карантин ни одной группы.

- Мониторинг заболеваемости детей и педагогов в образовательных учреждениях ведется в ежедневном режиме, - отметили в департаменте образования. - Разработан и реализуется план мероприятий по снижению заболеваемости.

За состоянием воспитанников и работников школ и детских садов усиленно наблюдают медработники, в особенности за теми, кто контактировал с заболевшими. Кроме того, в детсадах каждый день проветривают помещения во время отсутствия детей и проводят влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Департамент образования также рекомендует обеззараживать воздух и поверхности в помещениях ультрафиолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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