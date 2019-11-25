В Кировской области бывший полицейский инсценировал 50 ДТП и заработал на них более 14 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-25T17:29:47+03:00

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Члены преступной группировки, инсценировавшей 50 ДТП по региону, предстанут перед судом. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Как стало известно, в течение двух лет, с апреля 2016 по июль 2018, в области действовала группировка из восьми жителей региона во главе с бывшим заместителем начальника полиции Мурашинского МВД. При участии своих знакомых преступники планировали и организовывали аварии, регистрируя их в ГИБДД по Кировской области, после чего обращались в страховые компании и суды, чтобы получить страховку. В общей сложности мошенники украли у восьми страховых компаний более 14 миллионов рублей.

Между членами группировки была тесная взаимосвязь, согласованность действий, распределение ролей и разработанные меры конспирации. Поэтому их деятельность долго оставалась незамеченной.

В отношении преступников возбудили уголовное дело и передали его в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU