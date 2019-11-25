В Кирове задержали хулиганку, сорвавшую стоп-кран электрички

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-25T16:13:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове 32-летнюю женщину привлекли к административной ответственности по статье «Хулиганство». Об этом сообщает УМВД России по ПФО.

Сегодня, 25 ноября, одна из пассажирок электрички «Киров-Ежиха» сорвала стоп-кран, экстренно затормозив поезд. К электричке вызвали наряд полиции, который задержал женщину. Полиция установила, что кировчанка совершила свой поступок ради хулиганства. Также выяснилось, что она находится в розыске за оскорбление представителя власти.

Сотрудники Кировского линейного отдела МВД России составили на хулиганку протокол и передали инициатору розыска. Теперь ей придется выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU