2019-11-25T16:13:54+03:00
Общество

В Кирове задержали хулиганку, сорвавшую стоп-кран электрички

Оказалось, что кировчанка находится в розыске
Анастасия РОМАНОВА
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За совершенный поступок женщине грозит штраф.За совершенный поступок женщине грозит штраф.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кирове 32-летнюю женщину привлекли к административной ответственности по статье «Хулиганство». Об этом сообщает УМВД России по ПФО.

Сегодня, 25 ноября, одна из пассажирок электрички «Киров-Ежиха» сорвала стоп-кран, экстренно затормозив поезд. К электричке вызвали наряд полиции, который задержал женщину. Полиция установила, что кировчанка совершила свой поступок ради хулиганства. Также выяснилось, что она находится в розыске за оскорбление представителя власти.

Сотрудники Кировского линейного отдела МВД России составили на хулиганку протокол и передали инициатору розыска. Теперь ей придется выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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