2019-11-25T15:28:31+03:00
Спорт

Кировчане заняли третье место на чемпионате России по спортивной акробатике

Призерами стали учащиеся спортивных школ №8 и №1
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчане заняли третье место в соревнованиях. Фото: admkirov.ruКировчане заняли третье место в соревнованиях. Фото: admkirov.ru
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С 19 по 23 ноября в Воронеже прошел командный чемпионат России по спортивной акробатике, на котором Кировскую область представили ученики спортивных школ №8 и №1. По итогам соревнований наши земляки заняли в турнире почетное третье место, уступив московским и краснодарским участникам.

Смешанная пара учеников СШ №8 в составе Марии Родыгиной и Павла Шпилевого заработали серебряную медаль в темповом упражнении и бронзовую — в балансовом.

Также наши земляки завоевали серебряную медаль в финальных состязаниях. Четверка учащихся СШ №1 в составе Платона Ляпустина, Сергея Кочкина, Данила Зейналяна и Владислава Николаенко показательно исполнила темповое упражнение, получив заслуженную награду.

Напоминаем также, что на днях в Саранске прошел чемпионат России по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями, где кировские пловцы завоевали 10 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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