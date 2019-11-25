2019-11-25T14:57:02+03:00
Общество

В Кирове ищут нового руководителя для Детской филармонии

Претендовать на должность могут жители только с высшим образованием
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Претендентам нужно будет рассказать о своих предложениях по развитию Детской филармонии. Фото: admkirov.ruПретендентам нужно будет рассказать о своих предложениях по развитию Детской филармонии. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

В Кирове начались поиски нового директора для Детской филармонии. У будущего руководителя должно быть высшее образование и стаж работы на руководящих должностях в учреждениях культуры и образования - не менее трех лет.

О конкурсе на замещении вакантной должности сообщили в пресс-службе администрации города. Также уточняется, что новый директор должен быть готов поделиться своими предложениями по развитию Детской филармонии.

Все желающие смогут получить необходимую информацию о конкурсе по телефону: 76-04-17 и на сайте администрации Кирова в разделе «Муниципальная служба».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области бывший полицейский инсценировал 50 ДТП и заработал на них более 14 миллионов рублей
В Кирове задержали хулиганку, сорвавшую стоп-кран электрички
На Международном форуме «Электрические сети» обсудят перспективы развития рынка систем накопления энергии
Кировчане заняли третье место на чемпионате России по спортивной акробатике
14 человек пострадали, один погиб: за выходные в области произошло 12 ДТП
Игорь Маковский: «Рачительное использование энергоресурсов позволяет нам высвобождать средства для решения первоочередных производственных задач и улучшать общую экологическую ситуацию»
Жительница Уржумского района зарезала своего сожителя
За минувшие выходные в регионе произошло 19 пожаров
На этой неделе потеплеет, но начнутся осадки
Интернет-маркетинг в бизнесе: тренды и перспективы
Интернет-маркетинг: как повысить эффективность бизнеса при минимальных затратах
В ЖК «Метроград» ввели в эксплуатацию новый детский сад