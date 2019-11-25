В Кирове ищут нового руководителя для Детской филармонии

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-25T14:57:02+03:00

Претендентам нужно будет рассказать о своих предложениях по развитию Детской филармонии. Фото: admkirov.ru

Претендовать на должность могут жители только с высшим образованием

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В Кирове начались поиски нового директора для Детской филармонии. У будущего руководителя должно быть высшее образование и стаж работы на руководящих должностях в учреждениях культуры и образования - не менее трех лет.

О конкурсе на замещении вакантной должности сообщили в пресс-службе администрации города. Также уточняется, что новый директор должен быть готов поделиться своими предложениями по развитию Детской филармонии.

Все желающие смогут получить необходимую информацию о конкурсе по телефону: 76-04-17 и на сайте администрации Кирова в разделе «Муниципальная служба».

ИСТОЧНИК KP.RU