В Кирове ищут нового руководителя для Детской филармонии
В Кирове начались поиски нового директора для Детской филармонии. У будущего руководителя должно быть высшее образование и стаж работы на руководящих должностях в учреждениях культуры и образования - не менее трех лет.
О конкурсе на замещении вакантной должности сообщили в пресс-службе администрации города. Также уточняется, что новый директор должен быть готов поделиться своими предложениями по развитию Детской филармонии.
Все желающие смогут получить необходимую информацию о конкурсе по телефону: 76-04-17 и на сайте администрации Кирова в разделе «Муниципальная служба».
ИСТОЧНИК KP.RU