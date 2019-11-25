2019-11-25T13:20:05+03:00
Происшествия

Жительница Уржумского района зарезала своего сожителя

Причиной для убийства стала ревность
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление.Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Уржумском районе возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая — 66-летняя жительница села Максинерь. Об этом сообщил Следственный комитет Кировской области.

Трагедия произошла 23 ноября. На место происшествия выехала оперативная группа. По версии следствия, 63-летний мужчина вместе с 66-летней сожительницей отмечал ее день рождения. Они устроили небольшое застолье с распитием алкоголя. Во время празднования они поссорились на почве ревности, в итоге которой женщина несколько раз ударила сожителя ножом. Мужчина скончался на месте от полученных ран. Когда женщина поняла, что произошло, она вызвала скорую и полицию.

Женщину задержали, полиция установила, что ранее подозреваемая уже была судима за такое же преступление. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области бывший полицейский инсценировал 50 ДТП и заработал на них более 14 миллионов рублей
В Кирове задержали хулиганку, сорвавшую стоп-кран электрички
На Международном форуме «Электрические сети» обсудят перспективы развития рынка систем накопления энергии
Кировчане заняли третье место на чемпионате России по спортивной акробатике
14 человек пострадали, один погиб: за выходные в области произошло 12 ДТП
Игорь Маковский: «Рачительное использование энергоресурсов позволяет нам высвобождать средства для решения первоочередных производственных задач и улучшать общую экологическую ситуацию»
В Кирове ищут нового руководителя для Детской филармонии
За минувшие выходные в регионе произошло 19 пожаров
На этой неделе потеплеет, но начнутся осадки
Интернет-маркетинг в бизнесе: тренды и перспективы
Интернет-маркетинг: как повысить эффективность бизнеса при минимальных затратах
В ЖК «Метроград» ввели в эксплуатацию новый детский сад