Жительница Уржумского района зарезала своего сожителя

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-25T13:20:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уржумском районе возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая — 66-летняя жительница села Максинерь. Об этом сообщил Следственный комитет Кировской области.

Трагедия произошла 23 ноября. На место происшествия выехала оперативная группа. По версии следствия, 63-летний мужчина вместе с 66-летней сожительницей отмечал ее день рождения. Они устроили небольшое застолье с распитием алкоголя. Во время празднования они поссорились на почве ревности, в итоге которой женщина несколько раз ударила сожителя ножом. Мужчина скончался на месте от полученных ран. Когда женщина поняла, что произошло, она вызвала скорую и полицию.

Женщину задержали, полиция установила, что ранее подозреваемая уже была судима за такое же преступление. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU