На этой неделе потеплеет, но начнутся осадки

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-25T11:58:06+03:00

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На смену арктичекому антициклону, который стал виновником не только похолодания, но аномально высокого давления, в Кировскую область снова идет потепление. В первые два дня еще будет достаточно холодно — ночью до -10-12 градусов. А вот со среды, 27 ноября, столбики термометров днем уже не будут опускаться ниже минус двух.

В четверг и пятницу, 28-29 ноября, погоду можно было бы считать вполне комфортной. Но при температуре минус два-три градуса начнутся осадки. Причем, снег будет чередоваться с дождем. Ветер с юго-западного сменится на южный и усилится.

Атмосферное давление будет снижаться и постепенно достигнет обычных для нашего региона значений.

Правда, со вторника, 26 ноября, начнутся слабые геомагнитные возмущения.

ИСТОЧНИК KP.RU