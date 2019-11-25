В ЖК «Метроград» ввели в эксплуатацию новый детский сад

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-25T10:54:56+03:00

Два новых садика уже сданы и строятся еще три. Фото: admkirov.ru

Он стал вторым из пяти детсадов, которые построят до конца года

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22 ноября открыли новый детский сад, расположенный в ЖК «Метроград». Здание прошло госэкспертизу, все надзорные органы не выявили нарушений и приняли объект. Это второй сданный детский сад из запланированных пяти. Первым был детсад в Нововятске на улице Гагарина.

Сейчас продолжают строиться три новых учреждения по адресам Крупской, 5-а, Чистопрудненской, 15 и Заводской, 10-а. До конца 2019 года их должны отстроить и сдать в пользование.

Также администрация города сообщает, что в декабре начнут выдавать путевки в новые детские сады. Первый из них примет детей уже в январе наступающего года.

ИСТОЧНИК KP.RU