В ЖК «Метроград» ввели в эксплуатацию новый детский сад
22 ноября открыли новый детский сад, расположенный в ЖК «Метроград». Здание прошло госэкспертизу, все надзорные органы не выявили нарушений и приняли объект. Это второй сданный детский сад из запланированных пяти. Первым был детсад в Нововятске на улице Гагарина.
Сейчас продолжают строиться три новых учреждения по адресам Крупской, 5-а, Чистопрудненской, 15 и Заводской, 10-а. До конца 2019 года их должны отстроить и сдать в пользование.
Также администрация города сообщает, что в декабре начнут выдавать путевки в новые детские сады. Первый из них примет детей уже в январе наступающего года.
ИСТОЧНИК KP.RU