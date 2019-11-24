В Кирове пойман «коньячный вор»
20 ноября, около 23.00 неизвестный украл бутылку коньяка в одном из магазинов на улице Жуковского. Информацию о преступлении получил патруль Росгвардии. На месте происшествия работник магазина дал все приметы и особенности, указывающие на личность правонарушителя. Уже через два часа бойцы нашли похитителя. Им оказался 29-летний кировчанин. Ранее он уже был неоднократно судим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Продавец магазина быстро опознал «коньячного похитителя». Росгвардейцы передали его в отдел полиции. Теперь на мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Напомним, что мерой такого наказания являются либо исправительные работы, либо лишением свободы до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU