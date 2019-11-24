2019-11-24T15:05:27+03:00
Общество

25 ноября в Кирове множество домов останутся без электричества

Не стоит переживать, это все плановые отключения
Олег ЛЯЛИН
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Вечером свет снова появится в обозначенных домах.Вечером свет снова появится в обозначенных домах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Завтра, 25 ноября, Ленинский, Первомайский и Октябрьский районы отключат от электричества. Это коснется не только Кирова. Ресурса не будет в Коминтерне и заречной части города. Об этом население проинформировали в «Горэлектросети». Свет отключат в дневное время суток, так что до темноты он точно появится в домах.

В таблице представлены адреса, где завтра не будет электричества. Фото:geskirov.ru

В таблице представлены адреса, где завтра не будет электричества. Фото:geskirov.ru

ВАЖНО

Полную информацию можно узнать по телефонам: 529-555, 255-977, 564-034.

ИСТОЧНИК KP.RU

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