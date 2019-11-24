25 ноября в Кирове множество домов останутся без электричества
Не стоит переживать, это все плановые отключения
Вечером свет снова появится в обозначенных домах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Завтра, 25 ноября, Ленинский, Первомайский и Октябрьский районы отключат от электричества. Это коснется не только Кирова. Ресурса не будет в Коминтерне и заречной части города. Об этом население проинформировали в «Горэлектросети». Свет отключат в дневное время суток, так что до темноты он точно появится в домах.
В таблице представлены адреса, где завтра не будет электричества. Фото:geskirov.ru
ВАЖНО
Полную информацию можно узнать по телефонам: 529-555, 255-977, 564-034.
ИСТОЧНИК KP.RU