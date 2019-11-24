Жителя Кирово-Чепецка устроили на «серую» зарплату

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-24T13:26:07+03:00

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В Кирово-Чепецке руководитель компании ООО «Норд Фиш» не захотел подписывать трудовой договор с местным жителем. Мужчина работал на «серой» зарплате. Городская прокуратура подтвердила факт административного правонарушения. После «диалога» с представителями правоохранительных органов, руководитель компании все-таки устроил работника продавцом, подписав с ним трудовой договор.

Материал по делу теперь направлен в Гострудинспекцию Кировской области. Работодателю грозит штраф - до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU