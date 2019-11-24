2019-11-24T13:13:54+03:00
Общество

На водоемах Кировской области растут ледяные цветы

Удивительное явление - разновидность кристаллической изморози
Олег ЛЯЛИН
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Водоемы и вправду напоминают поля, усеянные цветами. Фото: vk.com/meteokirovВодоемы и вправду напоминают поля, усеянные цветами. Фото: vk.com/meteokirov
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Многие водоемы нашего региона с приходом морозов начали походить на поля с цветами. Только с необычными. Пруды и озера буквально усеяны ледяными цветами. Это явление так и называется. Относится оно к кристаллической изморози. Вследствие десублимации (перехода из газообразного состояния в твердое) в приземной части воздуха и вырастают эти «снежные бутоны». Образуются цветы на первом, еще не занесенном снегом льду. Листовидные кристаллы снега могут расти при 100%-ной влажности воздуха и отсутствии тумана.

Это явление достаточно редкое. Но некоторым жителям области удалось его запечатлеть. Последний раз такие цветы видели на водоемах города Слободского, в городе Советске на озере Быковском. Об этом сообщает группа ВК «Любительская метеорология в Кирове».

ИСТОЧНИК KP.RU

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