2019-11-24T13:11:04+03:00
Общество

В Кирове с балкона жилого комплекса выпала девушка

По неподтвержденной информации, погибшей было всего 17 лет
Олег ЛЯЛИН
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Тело сфотографировали очевидцы трагедии. Фото: vk.com/zlo43Тело сфотографировали очевидцы трагедии. Фото: vk.com/zlo43
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Вчера вечером жители ЖК «Олимп» на улице Калинина могли видеть страшную картину: на асфальте у дома лежало тело молодой девушки. Запись о случившемся появилась в паблике ВК «Злой Кировчанин» в 17.30. Как утверждает автор записи, девочка спрыгнула с общего балкона 25 этажа. В полете тело девушки ударилось о лобовое стекло припаркованной рядом машины.

Пока что правоохранительные органы не сообщают никаких подробностей. Личность погибшей, причастных и обстоятельства смерти еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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