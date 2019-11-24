В Кирове с балкона жилого комплекса выпала девушка

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-24T13:11:04+03:00

По неподтвержденной информации, погибшей было всего 17 лет

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером жители ЖК «Олимп» на улице Калинина могли видеть страшную картину: на асфальте у дома лежало тело молодой девушки. Запись о случившемся появилась в паблике ВК «Злой Кировчанин» в 17.30. Как утверждает автор записи, девочка спрыгнула с общего балкона 25 этажа. В полете тело девушки ударилось о лобовое стекло припаркованной рядом машины.

Пока что правоохранительные органы не сообщают никаких подробностей. Личность погибшей, причастных и обстоятельства смерти еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU