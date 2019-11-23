2019-11-23T15:31:56+03:00
Общество

В Кирове ищут компанию, которая зальет катки к новогодним праздникам

На заливку выделено 2,5 миллиона рублей
Олег ЛЯЛИН
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Подрядчик должен подготовить лед, оформление и освещение.Подрядчик должен подготовить лед, оформление и освещение.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В начале декабря в Кирове пройдет конкурс на поиск подрядчика, который сможет подготовить 5 площадок под каток. На это из городского бюджета выделять 2,5 миллионов рублей. Конкурс завершится 4 декабря. Участие в нем принимают лишь представители от малого бизнеса. В задачи компании-победительницы входит не только заливка площадки, но и ее оформление и украшение. Так же компания должна будет позаботиться и об освещении.

До 25 декабря компания-победитель зальет все катки Кирова. Площадки для катания на коньках расположатся по следующим адресам: в парке на улице Парковой, 1а, на стадионе по улице Павла Корчагина, в микрорайоне Вересники, на улице Северная Набережная, у дома №15, и, традиционно, на улице Спасская.

Так же, «Комсомолка» писала о том, что каток будет еще и на театральной площади. Причем, сразу два: один расположится прямо вокруг новогодней елки, другой - у корпуса ВятГУ. У второго катка будет три входа с металлическими арками с подсветкой и ограждение, также подсвеченное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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