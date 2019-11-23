2019-11-23T14:53:57+03:00
Общество

За использование песка на улицах Кирова подрядчиков будут штрафовать

Этот способ борьбы с гололедом доказал свою неэффективность
Олег ЛЯЛИН
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Рассыпанный зимой по асфальту песок летом превращается в пыль.Рассыпанный зимой по асфальту песок летом превращается в пыль.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Недавно кировские чиновники обратили внимание на проблему «вездесущего» песка. Этот реагент давно показал свою неэффективность в условиях города. Проблема в том, что ветер выносит его на участки с большой проходимостью, а летом песок превращается в пыль. Однако вместо гранитной крошки подрядные организации все еще используют этот «несостоятельный» реагент. Так что теперь за некачественную работу оплата по контракту у подрядчика снизится на 14%.

21 ноября в УДПИ проверили, как «дорожники» обрабатывают улицы Кирова. Проверка осуществлялась днем и вечером. Оказалось, что подрядчики «ленятся». Улицы были обработаны всего лишь на 20-60%. Но после предупреждения сити-менеджера, проезжие части были обработаны на 100%, а тротуары на 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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