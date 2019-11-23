В Кирове завелись мошенники, которые под видом коммунальщиков вымогают деньги

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-23T14:02:19+03:00

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По информации Первомайского терруправления, нескольким жителям Порошино звонили подозрительные люди: они очень агрессивно требовали погасить долги по квитанциям за вывоз мусора. Представлялись они сотрудниками компании «Куприт».

От компании незамедлительно поступил ответ. Представитель «Куприта» Дмитрий Невенченков заявил, что компания никогда не сотрудничала с коллекторскими агенствами. Цель таких мошенников - получить реквизиты карт тех, кто попался на их уловку. При поступлении звонков с угрозами и требованиями расплатиться, стоит обратиться в полицию.

Так же в «Куприте» не отрицают, что это был их сотрудник, который слишком грубо отвечал клиентам. В такой ситуации, на сотрудников «на телефонах» обратят пристальное внимание, чтобы не допустить неэтичного диалога с клиентами компании.

ИСТОЧНИК KP.RU