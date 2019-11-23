Киров стал местом Конца света

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-23T10:47:12+03:00

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Киров стал местом, где начался Конец света, об этом стало известно сегодня 22 ноября 2019 года.

В новом блокбастере «Аванпост» большая часть действия происходит в Кирове, Кирово-Чепецком районе и Кировской области в целом.

«То, что события киноленты происходят в Кировской области создатели фильма держали в тайне до самой премьеры. Первые зрители нашего кинотеатра были в полном шоке, что местом столкновения неведомого врага и человечества в фантастическом боевике отчасти станет Киров и ближайшие районы» - рассказали в «Колизее», где и состоялась премьера.

По сюжету блокбастера, весь мир погрузился во тьму и единственным светлым местом остается круг в Восточной Европе в который вошли: Москва и примыкающие к ней регионы, часть Финляндии, Украины и добрая половина Кировской области. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду - следы столкновения.

Часть действий картины произойдет в нашей Кировской области. Фото: кинотеатр "Колизей"

Восточная часть круга – «Аванпост №8» расположен в Кировской области сюда и отправляется группа военных. По их информации именно здесь и засел новый враг человечества, готовый вторгнутся на светлую часть в любую минуту. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?

Билеты на новый блокбастер, где действие происходит в Кировской области можно купить на сайте, в кассах и терминалах самообслуживания кинотеатра «Колизей».