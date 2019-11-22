Кировчане жалуются на скользкие тротуары

СЕГОДНЯ 18:39 2019-11-22T18:39:49+03:00

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22 ноября глава администрации Кирова Илья Шульгин провел оперативное совещание по вопросам работы подрядчиков, обслуживающих улично-дорожную сеть в зимний период. В администрацию города Кирова поступило множество сообщений от жителей города по поводу скользких тротуаров. Жалобы поступают от прохожих с улиц: Милицейская, Карла Маркса, Московская, Кольцова, Щорса, Некрасова, Энтузиастов. В поступивших от кировчан жалобах указываются и социальные учреждения - подходы к школам № 11, 20, 26, к детскому саду «Хрусталик», к Лесопромышленному колледжу.

Начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры Евгений Лунев сообщил что, минувшей ночью на улицах города работали 36 единиц техники и 62 рабочих. Все основные магистрали обработали противогололедными материалами. Не забыли и о подходах к остановкам общественного транспорта, к социальным учреждениям, остановках и лестницах.

Задействованной техники и рабочих при такой погоде оказалось недостаточно.Поэтому вывод машин увеличили до 50 и уделили особое внимание тротуарам.

По итогам совещания подрядчикам решили снизить оплату по контракту на 14%.

ИСТОЧНИК KP.RU