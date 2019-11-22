2019-11-22T18:13:11+03:00
Происшествия

Житель Кирово-Чепецка заказал брюки, а пришел песок: мужчину обманули в интернет-магазине

Теперь мошенниками займется полиция
Олег ЛЯЛИН
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В посылке оказалось совсем не то, что ждал покупатель.В посылке оказалось совсем не то, что ждал покупатель.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В полицию города Кирово-Чепецка обратился местный 56-летний житель. Он рассказал, что наткнулся в одной социальной сети на заманчивое предложение. Интернет-магазин предлагал тактические брюки (такими пользуются военные и сотрудники спецслужб). К тому же, если заказать одну вещь, вторая такая же будет стоить всего лишь 99 рублей. Чепчанин не смог отказаться от такого предложения и оформил заказ. Вскоре посылку доставили в местное почтовое отделение. Но после распаковки покупатель в коробке обнаружил обычные «треники» и пакеты песка. На заказ мужчина потратил 4299 рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе МВД России «Кирово-Чепецкий». Теперь сотрудники полиции завели уголовное дело за хищение денег путем обмана. Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника и его местонахождение.

ВАЖНО

Если вы решили сделать покупку дистанционно, делайте это в проверенных интернет-магазинах. Перед покупкой внимательно изучите условия сделки и доставки. Договоритесь о встрече с продавцом лично, если есть такая возможность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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