На Театральной площади к Новому году появится сразу два катка
Помимо прочих украшений, которые предлагается установить подрядчику, на главной площади города зальют сразу два катка. Первый, уже утвержденный, появится вокруг новогодней елки, второй, размером 50х20 метров, расположится рядом с корпусом ВятГУ. У второго катка будет три входа с металлическими арками с подсветкой и ограждение, также подсвеченное.
Также стало известно, что администрация Кирова открыла аукцион по поиску подрядчика, который украсит Театральную площадь к Новому году. Эта информация появилась на сайте госзакупок Кировской области. Последняя дата приема заявок — 28 ноября, а сами торги пройдут 2 декабря. Начальная стоимость контракта составила 14 миллионов рублей, деньги выделят из городского бюджета.
Кроме того, помимо украшения площади, подрядчик должен чистить территорию от снега с момента заключения контракта по 25 декабря и вывозить с нее мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU