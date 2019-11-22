2019-11-22T13:57:48+03:00
Общество

На Театральной площади к Новому году появится сразу два катка

Власти ищут подрядчика для украшения территории
Анастасия РОМАНОВА
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К Новому году на Театральной площади появится сразу два катка. Фото: admkirov.ruК Новому году на Театральной площади появится сразу два катка. Фото: admkirov.ru
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Помимо прочих украшений, которые предлагается установить подрядчику, на главной площади города зальют сразу два катка. Первый, уже утвержденный, появится вокруг новогодней елки, второй, размером 50х20 метров, расположится рядом с корпусом ВятГУ. У второго катка будет три входа с металлическими арками с подсветкой и ограждение, также подсвеченное.

Также стало известно, что администрация Кирова открыла аукцион по поиску подрядчика, который украсит Театральную площадь к Новому году. Эта информация появилась на сайте госзакупок Кировской области. Последняя дата приема заявок — 28 ноября, а сами торги пройдут 2 декабря. Начальная стоимость контракта составила 14 миллионов рублей, деньги выделят из городского бюджета.

Кроме того, помимо украшения площади, подрядчик должен чистить территорию от снега с момента заключения контракта по 25 декабря и вывозить с нее мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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