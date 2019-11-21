СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-21T18:35:22+03:00

Те, кто охотится на волков, лисиц и енотовидных собак имеют приоритетное право на получение разрешений на добычу кабана, лося и медведя. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На заседании охотсовета также рассмотрели возможность использовать зоны натаски и нагонки собак охотничьих пород круглый год

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Министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин провел заседание охотсовета. Представители министерства, охотничьих хозяйств области, а также общественных, образовательных и научных организаций региона обсудили профилактические меры по борьбе с бешенством.

В частности, Минлесхоз изменил систему распределения разрешений на охоту. Те, кто охотится на волков, лисиц и енотовидных собак имеют приоритетное право на получение разрешений на добычу кабана, лося и медведя. Между ними распределяют 70% таких разрешений.

Охотники поддержали такие изменения и стали активнее участвовать в биотехнических мероприятиях. Так, для снижения численности распространителей бешенства, по словам заместителя министра лесного хозяйства Дмитрия Анисимова, по специальным решениям регионального Минлесхоза, 42 волка, 150 лисиц и 85 енотовидных собак охотники добыли вне сроков охоты.

– Помимо регулирования численности, действенным способом в борьбе с бешенством являются профилактические меры, а именно выкладка вакцины против бешенства в местах обитания хищников. За текущий год в охотничьих угодьях и на иных территориях произведена раскладка 1 534 млн доз вакцины, – рассказал Дмитрий Анисимов.

На заседани обсудили еще одну важную тему: создание зон натаски и нагонки охотничьих собак вне сроков охоты.

– Известно, что в соответствии с действующим законодательством находиться в охотугодьях с собаками охотничьих пород без привязи, когда сезон охоты закрыт, запрещено, – отметил министр лесного хозяйства Алексей Шургин. – В то же время охотничьи собаки являются прекрасными помощниками на любой охоте, а проведение обучения с ними в виде нагонки и натаски вне сроков охоты обеспечивает поддержание их физической формы и успех в охотничьем деле.

Участники мероприятия приняли решение: внести изменения в региональное законодательство, чтобы у кировских охотников появилась возможность использовать охотугодия в зонах натаски и нагонки собак охотничьих пород круглый год.

Участники заседания также обсудили вопрос развития института общественных лесных инспекторов. Вопрос о необходимости создания этого органа поднял на III Лесном форуме Кировской области вице-губернатор Андрей Плитко. Сегодня в Кировской области уже 40 человек прошли обучение и получили соответствующие удостоверения.

Напомним, лесным инспектором может стать гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, желающий оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе. Подробную информацию можно получить в региональном министерстве лесного хозяйства по телефону: (8332) 64-34-75.